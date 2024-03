Pmi | Fondirigenti | Risultati molto positivi per avvisi ' Smart' 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) -per glidi, il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager. Si sono concluse infatti, in questi giorni, le attività di valutazione a cura della Commissione esterna incaricata della valutazione delle proposte. Il dg di, Massimo Sabatini, sottolinea l'originalità dei dueche “valorizzano il ruolo della formazione continua come leva abilitante delle politiche attive, sia nella crescita delle competenze dei giovani manager nelle pmi, sia a supporto del reskilling e upskilling dei dirigenti che operano in ...