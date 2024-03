(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarzana, 8 marzo 2024 –dalla polizia perun ventitreenne rumeno: unain '' per la. Tutto è scaturito dall’attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Sarzana venuti a conoscenza di una possibileriguardante un debito dinon pagato. Infatti l’autore si è impossessato di unacome 'garanzia' della somma di denaro pattuita per la cessione di stupefacente e mai corrisposto dall’acquirente. Secondo la ricostruzione dei poliziotti il “cliente” circa tre settimane prima si era accordato per l’acquisto di stupefacente da consegnare in una sala slot sarzanese. Nell’occasione, ricevuta la, l’acquirente ha però spiegato di non avere denaro a ...

Playstation “in pegno” per la droga, 23enne arrestato per estorsione: Sarzana, 8 marzo 2024 – Arrestato dalla polizia per estorsione un ventitreenne rumeno: una Playstation in 'pegno' per la droga. Tutto è scaturito dall’attività investigativa dei poliziotti del ...lanazione

Suicide Squad è già in offerta su Playstation Store, dopo un solo mese: Il controverso Suicide Squad: Kill The Justice League è già in offerta su Playstation Store per questa settimana, dopo appena un mese dal lancio.spaziogames