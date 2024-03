PlayStation | il nuovo trailer line-up mostra 17 giochi in arrivo su PlayStation 5

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ildipubblicato da SIE Japan Asia è dedicato ai videoino usciti da poco su5. “Play Goes On”, questo il titolo, ci ricorda che c’è tanta carne al fuoco sulle console Sony, anche in assenza di grandi produzioni deiStudios. Il, che presenta una canzone di Genki Rockets con Aimer,immagini da ben 17per5. Si tratta di uno showcase dedicato a brevi sequenze tratte da ogni titolo, unite dalla cornice di un’auto che viaggia, a simboleggiare il viaggio dei giocatori e della console verso il futuro. Ipresenti nel ...

PlayStation : in arrivo un nuovo State of Play per la fine di Gennaio?. Numerosi rumor e leak indicano la possibilità, molto concreta, di uno State of Play nei prossimi giorni entro la fine di gennaio. Scopriamo insieme i ... (Leggi)

Call of Duty MW3 e WZ2 : Nuovo Bundle GRATIS per gli abbonati PlayStation Plus. Come accade spesso, anche la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone 2 ha il suo Bundle esclusivo, riservato a tutti gli abbonati PlayStation ... (Leggi)

RPG Maker With – Annunciato il nuovo game creator: NIS America ha annunciato l'arrivo di RPG Maker WITH, ultimo capitolo della celebre saga previsto su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2025.playstationbit