Pioli in linea con De Laurentiis | «Farei solo le conferenze post-partita | almeno si parla di calcio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Stefanointerviene a Sky Sport dopo la vittoria del Milan sullo Sparta Praga per 4-2 nella gara d’andata degli ottavi di finale.a lungo e con piacere della. Da studio a un certo punto dicono: “Purtroppo abbiamo tempopeer un’altra domanda” edice: «Peccato, a me piacere di. Fosse per me,leperchésidi. Quelle della vigilia mi piacciono meno». Quello diè lo stesso pensiero espresso da Aurelio Deche di fatto ha eliminato le...