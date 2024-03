Piogge intense e nevicate in diverse regioni italiane

(Di venerdì 8 marzo 2024) A partire dalla giornata di domani, sabato 9 marzo, un'ondata di, temporali eè prevista perzone del nostro Paese, mettendo in allerta la Protezione Civile che ha emanato avvisi di condizioni meteorologiche avverse per dieci. Questo avviso riguarda in particolare il rischio di temporali, rischio idraulico e idrogeologico.La Protezione Civile, in collaborazione con lecoinvolte, ha valutato l'emissione di un'allerta meteo gialla, indicando la possibilità di temporali particolarmente intensi, accompagnati da locali grandinate e improvvisi raffiche di vento. Lecoinvolte sono Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Umbria. Il Dipartimento della ...

Allerta meteo in 5 regioni per nubifragi, grandinate e intense nevicate. Zone a rischio e previsioni: Anche in questo fine settimana ci attende maltempo diffuso con diversi passaggi perturbati. Piogge e nevicate anche a quote basse. Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione Oggi venerdì 8 marzo ...informazione

Maltempo, previste Piogge e temporali nel weekend: più intensa della precedente. Seconda perturbazione che porterà tra sabato e domenica Piogge, rovesci e temporali su tutta la Regione con accumuli di 20-25 millimetri di Piogge sulla provincia di ...firenzetoday

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « DOMENICA 10 MARZO ATTESE NEVICATE ABBONDANTI IN MONTAGNA E Piogge IN VALLE: Torna il maltempo: domenica attese nevicate abbondanti in montagna e Piogge in valle. Neve e pioggia tornano sul ... durante le fasi più intense e a fine evento, quando le precipitazioni potranno ...agenziagiornalisticaopinione