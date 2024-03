The Misfits stasera su Rai 4 : trama e cast del film con Pierce Brosnan. stasera lunedì 1 gennaio su Rai 4 va in onda The Misfits : trama , recensione e cast della pellicola. stasera lunedì 1 gennaio 2024 su Rai 4, in prima serata ... (movieplayer)

Pierce Brosnan, ex James Bond, sostiene Cillian Murphy come prossimo agente 007: L'attore Pierce Brosnan ha interpretato James Bond negli anni '90 e ha ora dichiarato che pensa Cillian Murphy possa essere perfetto come agente 007.movieplayer

James Bond, Pierce Brosnan promuove Cillian Murphy: "Sarebbe uno 007 magnifico": Cillian Murphy come prossimo James Bond Per Pierce Brosnan, ex interprete di 007, è un grosso sì. Le sue parole in occasione degli Oscar Wilde Awards.cinema.everyeye

The Last Rifleman – Ritorno in Normandia, trailer e data di uscita del film con Pierce Brosnan: Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale e dal poster italiano appena rilasciati, esordirà fra pochissime settimane The Last Rifleman – ...ciakmagazine