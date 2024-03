Piccole donne | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Terra amara - Piccole donne - Otello o Edge of tomorrow? La tv dell’8 marzo. Per la prima serata in tv, venerdì 8 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Quarta stagione del programma ... (bergamonews)

Al Teatro Guglielmi va in scena ’Piccole donne crescono?’. Questa sera, alle 21, al Teatro Guglielmi, va in scena lo spettacolo ’Piccole donne crescono?’, per la regia di Matteo Marsan. Daniela Morozzi, Anna Meacci ... (lanazione)