Picchia la figlia incinta | 8 marzo in cella per un uomo a Caserta

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ stato un 8drammatico per una 19enne dial sesto mese di gravidanza: il proprio padre l’ha violentementeta, per motivi molto futili, alla presenza delladi appena un anno e della sorella minore. Così la 19enne ha contattato il numero di emergenza "112» e, con voce tremante, ha chiesto aiuto ai Carabinieri, denunciando la violenza subita e facendo finire in carcere...

Ragazzina picchiata in piazza da coetanee. Lo sfogo della mamma : «Mia figlia pestata da 12enni solo per divertimento». «Mi sento impotente difronte ad una società in cui la violenza è diventata sinonimo di divertimento» . Lasciano l'amaro in bocca le parole della mamma di una ... (quotidianodipuglia)

Caposele, violenza sui genitori: arrestato 40enne: Picchia i genitori, un 40enne è stato arrestato a Caposele dai carabinieri. L’uomo era stato più volte denunciato dai militari dell’Arma per maltrattamenti in famiglia ...ilmattino