Picchia figlia incinta | 8 marzo in cella per un uomo a Caserta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato un 8drammatico per una 19enne dial sesto mese di gravidanza: il proprio padre l’ha violentementeta, per motivi molto futili, alla presenza delladi appena un anno e della sorella minore. Così la 19enne ha contattato il numero di emergenza “112” e, con voce tremante, ha chiesto aiuto ai Carabinieri, denunciando la violenza subita e facendo finire in carcere il padre. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri diha quindi immediatamente inviato, all’indirizzo segnalato, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile; i militari hanno trovato la giovane donna visibilmente scossa ed intimorita, e con lei c’era ancora il padre 47enne intento ad inveire contro di lei. L’, particolarmente ...

