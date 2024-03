“Piazzapulita” | rissa fuori controllo tra Telese e Dragoni | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

News Tv. Puntata tutt'altro che serena quella di ieri, giovedì 7 marzo 2024, di, talk show di approfondimento politico di La7. Corrado Formigli si è dovuto mettere in mezzo ai suoi ospiti prima che la situazione degenerasse. Insulti in studio prima tra Giorgio Mulè e Paolo Romano. Poi asi è acceso lo scontro anche tra i giornalisti Lucae Fabio. Il dibattito sul diritto all'aborto Fabioè convinto che l'Italia sia ancora lontana al concedere il diritto all'aborto. "Si sente erroneamente parlare di diritto all'aborto, sto ...