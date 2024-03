Piazzapulita fa arrabbiare il partito gay-Lgbt Marrazzo | risate per l’epiteto fr*ocio rivolto dall’ambulante a Casalino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fabrizio, portavoce delGay+, non ha gradito ledi Corrado Formigli e Michele Serra durante la trasmissione Piazza Pulita su La7. I due hanno infatti sghignazzato dinanzi al video dell’ambulante Augusto Proietti che haepiteti omofobi a Rocco. Reo quest’ultimo di chiamare i vigili per il caos bancarelle sotto casa sua. “Corrado Formigli e Michele Serra ridevano – ha scrittosul sito del– e parlavano di buonumore dopo gli epiteti Fr*cio ada parte del venditore ambulante. A questo punto mi domando: se l’ambulante avesse offeso una donna o un migrante, avrebbero reagito con “buon umore” e? Proprio nei giorni scorsi in radio ho ricordato che ...