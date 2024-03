Piagge choc | vigilantes pestato a sangue | in manette un 50enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 - Ha fermato una donna per un controllo, un gesto che non è stato preso bene dal marito che, un'ora dopo, è tornato ed ha aggredito il. Per questo, è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di stato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unfiorentino accusato di lesioni aggravate in concorso con un minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura di Firenze, le eventuali responsabilità dell’indagato sarebbero riconducibili ad un episodio avvenuto lo scorso 6 settembre in via del Pesciolino. Quel giorno, per gli investigatori, la vicenda avrebbe avuto inizio intorno alle 19.30, quando ildi un noto supermercato della zona avrebbe fermato, appena dopo le casse, una donna per il consueto controllo a campione dello ...