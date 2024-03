Philea Forum | Mulassano Compagnia di San Paolo | Innovazione centro programmazione strategica

Philea Forum : Moralis - “Innovazione e filantropia connettono persone e idee”. “L'innovazione deriva dal connettere le persone e le idee. E la filantropia deve avere anche questa opportunità. In realtà la filantropia ha anche il ruolo ... (sbircialanotizia)

Philea Forum : Azzone (Fondazione Cariplo) - “Occasione di confronto per migliorare futuro”. “Il Research Forum 2024 a Milano è l'occasione per avere le fondazioni principali che lavorano nel contesto europeo a confronto sulle possibili ricette per ... (sbircialanotizia)