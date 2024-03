Il petrolio è in rialzo a New York a 79 - 29 dollari. Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,46% a 79,29 dollari al barile. (Leggi)

Petrolio in rialzo in avvio - wti a 79 - 61 dollari (+0 - 86%). avvio di giornata in rialzo per il Petrolio : il wti passa di mano a 79,61 dollari al barile (+0, 86%) , il brent è a 83,53 dollari (+0,69%). (Leggi)

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva in scia alla seduta da record a Wall Street: L’euro è stabile a 1,09 dollari post Bce e in attesa dei non farm payroll a febbraio degli Stati Uniti (precedente: 353.000 unità; consenso: 188.000) e del tasso di disoccupazione a febbraio. Il Btp 1 ...milanofinanza

Borse UE chiudono in buon rialzo, Piazza Affari resta indietro con TIM: (Teleborsa) - Bilancio più che positivo per le principali borse europee, mentre resta in disparte la borsa di Milano, risentendo del tonfo di TIM nel giorno della presentazione del nuovo Piano alla co ...finanza.repubblica