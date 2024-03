Petrolio | gli arabi festeggiano mentre l' Europa piange | prezzi alle stelle

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 8 marzo 2024) C’è nervosismo nei Paesi, un’eccitabilità positiva, almeno per loro. Ultimamente idelsono cresciuti. La domanda interna dei massimi Stati consumatori al mondo, come Stati Uniti e Cina, e il segnale della Federal Reserve USA che i tassi di interesse potrebbero essere tagliati, sta spingendo in su il mercato. Non un ottimo segnale per noi.il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che la banca centrale americana “non è lontana” dall’acquisire abbastanza fiducia sull’inflazione, cioè che possa scendere al punto di iniziare a tagliare i tassi di interesse, sulla stampa araba è stato pubblicato un memorandum della società di consulenza FGE. Il report parla dei prossimi bilanci petroliferi e indica la possibilità di scarsità di approvvigionamento per 6 mesi consecutivi, ...