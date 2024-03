Pestato il vigilante che aveva chiesto lo scontrino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) FIRENZE Una spedizione punitiva nei confronti della guardia giurata di colore che fa servizio a un supermercato di via Pistoiese, alle Piagge. Botte da orbi al security che poco prima“osato“ controllare lodi una sua amica. Il giudice per le indagini preliminari, Antonio Pezzuti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Beatrice Giunti e disposto la misura di custodia cautelare in carcere per F.A., 50enne, difeso dall’avvocato Neri Cappugi, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri episodi violenti e per le sue simpatie di destra. Al pestaggio avrebbe partecipato anche suo figlio, minorenne. Il security, camerunense, ebbe una prognosi di oltre quaranta giorni, con seri traumi alla testa. L’episodio avvenne il 6 settembre scorso. Ilstava svolgendo la sua solita mansione all’ingresso del ...