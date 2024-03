Pescare Show di Napoli | Saverio Rosa socio onorario di ‘Battiti di Pesca’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Durante il recentedi, svoltosi negli spazi della Mostra d’Oltremare, l’Associazione “Battiti di Pesca” ha avuto l’onore di conferire il prestigioso titolo di, rinomato campione del mondo di pesca dalla barca. La cerimonia di conferimento è avvenuta presso lo stand espositivo della storica azienda Trabucco, durante l’evento fieristico dedicato agli appassionati del settore. L’Associazione “Battiti di Pesca”, nota per il suo impegno nel promuovere la pesca sportiva e la conservazione dell’ambiente marino, ha scelto di onorarein virtù dei suoi eccezionali risultati sportivi, del suo costante impegno nella diffusione della passione per la pesca sportiva e del suo rispetto per ...

