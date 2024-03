Pesaro | maltrattamenti fisici e psicologici contro l’ex moglie e il loro figlio | a processo un 51enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unè finito aperché, secondo l’accusa, ha usato la prevaricazione fisica e psicologica nei confronti della, una donna di origini straniere e anche delancora minorenne. Come si legge sul Corriere Adriatico, vengono contestati episodi in cui l’uomo ha colpito lacon calci, l’ha fatta cadere e presa per il collo. In un altro caso, sempre a sentire gli inquirenti, l’ha presa per i capelli e trascinata, strappandoglieli. Poi ci sarebbero state minacce di morte. Dopo la separazione, l’uomo avrebbe continuato a presentarsi a casa del, circostanza che ha portato la donna a temere per la sua vita, al punto di denunciarlo. Ci sarebbe anche stato un episodio in cui le avrebbe persino sporcato la faccia ...