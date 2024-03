Permessi retribuiti per i supplenti | i 3 giorni si potranno prendere per intero e senza riproporzionamento in base al servizio

Contratto Scuola 2024 : cambiano i permessi retribuiti per docenti e ATA. Rinnovato il Contratto della Scuola: tante le novità per il personale docente e ATA. Ecco come cambiano i permessi retribuiti. Il nuovo Contratto Scuola, ... (informazioneoggi)

Permessi - 3 giorni retribuiti anche per i precari. Sono attribuiti e non concessi - come si presenta la domanda - l’autocertificazione [GUIDA]. Permessi, la firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca ha reso immediatamente fruibili i 3 giorni per motivi personali o familiari, anche per il ... (orizzontescuola)