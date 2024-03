Perla Vatiero sgancia una bomba sulle notti con Mirko | “Cosa abbiamo fatto”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 8 marzo 2024)Brunetti il mese scorso è rientrato nella casa del Grande Fratello per qualche giorno, ma non ha regalato ai telespettatori quello che tanto si aspettavano: il limone con. Una volta uscito dalla casa l’ex gieffino è stato criticato e accusato di essere stato poco ‘fisico’ con la sua (quasi) fidanzata. Stanco dei commenti sul suo approccio con la compagna,in studio al Grande Fratello è sbottato ed hauna confessione: “Non è che devo rendere conto a nessuno per come ci comportiamo. Certe cose le faremo fuori da qui. Nel momento che ci siamo incontrati contava l’emozione. I quelle situazioni l’importante è quante farfalle hai nello stomaco e non quanta lingua metti. Poi noi il limone ce lo siamo già dati di notte sotto le coperte“....