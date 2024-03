Perchè si regalano le mimose l' 8 marzo? lo dobbiamo alle donne della Costituente

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - La mimosa è il simbolofestadonna. Ma da cosa nasce questa usanza? chi ha scelto che fosse proprio questo fiore giallo a omaggiare lenel giornoloro festa? A sceglierlo sono state le ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce.che il 2 giugno del 1946 furono elette all'assembleaper scrivere insieme la Carta Costituzionale portando per la prima volta dentro il parlamento la voce e le istanze dellein un mondo ancora fortemente maschilista e patriarcale. A Teresa "Chicchi" Mattei si deve la scelta del fiore giallo che cresceva spontaneamente sulle piante agli inizi die per questo considerato popolare e alla portata di tutti, rispetto ad altri fiori più sofisticati e ...