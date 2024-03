Perché la mimosa che si regala l’8 marzo non è una vera Mimosa

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 8 marzo 2024) Celebrare la Giornata internazionale della donna: il significato dellaL’8si celebra la Giornata internazionale della donna, un’osservanza globale dedicata alla sensibilizzazione sui diritti delle donne e sull’uguaglianza di genere. In Italia, questo giorno è simboleggiato dai vivaci e profumati fiori gialli della pianta della, scelti dall’Unione Donne Italiane UDI negli anni Quaranta per rappresentare l’occasione. La: Simbolo di Solidarietà La, una pianta ornamentale dai sorprendenti fiori gialli, fiorisce in modo prominente nella prima parte dell’anno. È stato selezionato per la sua diffusa disponibilità, convenienza e simbolismo stagionale, adornando giardini, parchi e strade con le sue ...