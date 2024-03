Perché il presunto stupro di Chianciano è allarmante per la Scherma italiana

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Hai diciassette anni, sei una giovane sciabolatrice di punta di una nazionale straniera. In giro per il circuito di coppa del mondo vieni invitata a partecipare a un camp estivo come tanti che vengono promossi prima dell’inizio della nuova stagione. Si tratta di un ritiro privato a cui prenderanno parte atleti di tutto il mondo, anche quelli di livello molto alto che generalmente incontri in pedana. A gestirlo è un gruppo di coach blasonati, tra cui alcuni tecnici della nazionaleUnder 20. Sul volantino li vedi che vestono anche i colori della federazione. È un’occasione che proprio non vuoi perdere. Sei un maestro diarrivato a metà della tua carriera, hai esperienza da vendere. Ti invitano a lavorare in un camp di sciabola con degli Under 20 da tutto i mondo. Ti dicono che si aspettano più di duecento atleti e atlete. Il team di ...