Perché Fognini è stato interrotto e Cobolli non ha iniziato | cosa è successo a Indian Wells e punteggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sebbene piuttosto sporadicamente, anche in California piove! Ail meteo avverso ha rallentato il programma del primo Masters1000 della stagione di tennis. A farne le spese sono stati anche due tennisti italiani: Fabioe Flavio, dopo aver perso il primo set per 4-6, aveva pareggiato i conti nel secondo per 6-2 contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. La situazione era molto delicata nel terzo parziale, con il veterano ligure sotto 1-2 e, soprattutto, 0-40 al servizio, dunque con ben tre palle break da salvare. Proprio in quel momento, intorno alle 4.00 in Italia, ha cominciato a piovere in maniera abbondante ed il match èsospeso. Ricordiamo che in California le ore di differenza sono 9. Dunque, quando in Italia saranno le 7.00 del mattino, ...