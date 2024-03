Perché Ferragni non può lamentarsi di Joker

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non c’è pace per i Ferragnez. Star dei social, amati dalla sinistra, letteralmente ovunque tra tv e piattaforme. Ma con il pandoro-gate è iniziata la caduta nell’abisso. Una volta re Mida, Chiaraha visto sfumare una collaborazione dietro l’altra ed è stata iscritta al registro degli indagati per truffa aggravata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi. Poi la crisi di coppia, con la separazione alla luce del sole e l’assalto dei media, una volta cercati con insistenza e ora diventati i nemici numero uno. Ma non è tutto, purtroppo per loro. L’ultima bufera è legata all’Espresso. Un primo piano col trucco che cola, rosso e blu, come quello di un pagliaccio. Questo il ritratto à ladellache campeggia sulla copertina del settimanale uscito oggi. L’Espresso ha realizzato un’inchiesta giornalistica ...