Per Regione Lombardia la storia della donna malata di tumore che ha dovuto pagare per alcuni esami “non è vera”

La Regione annuncia l’azzeramento dell’addizionale Irpef - ma per i lavoratori del Lazio è una beffa. La Regione Lazio taglia l'addizionale Irpef per i lavoratori con redditi fino a 28mila euro Attacca Valeriani (Pd): "Promessa mantenuta a metà, l'impegno era ... (fanpage)

Fipili : la Regione investe quasi 4 miliardi per farla diventare “strada del futuro”. Più larga e con corsia d’emergenza. Giani annuncia un restyling da quasi 4 miliardi di euro: 3 miliardi e 800 milioni per l'esattezza. Partendo da risanamento acustico e corsia di emergenza per ... (firenzepost)

Abruzzo - Foti : “Vinceremo per il grande lavoro di Marsilio. La sinistra gira la regione con il navigatore”. “Fratelli d’Italia è convinta della vittoria in Abruzzo perché conosce il grande lavoro che ha portato avanti il governatore Marsilio. Una persona che viene ... (secoloditalia)

Beni confiscati in Calabria, «stima reale» di Libera: «Riuso al 17%»: Ma il nostro monitoraggio ci porta ad affermare che la stima realistica è del 17 per cento». Lo ha detto Umberto Ferrari, componente della segreteria regionale di Libera, illustrando i dati contenuti ...quotidianodelsud

Todde in Abruzzo per lanciare la volata a D’Amico: «Uniti si può vincere, come in Sardegna»: «D’Amico è un ottimo candidato, una persona onesta e competente che ama la sua terra. Uniti, proprio come in Sardegna, possiamo battere questa destra», ha detto Todde, che ha incontrato i cittadini ...unionesarda

8 MARZO: PALAZZO LOMBARDIA ‘SOLD OUT’ PER L’APERTURA SPECIALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: (Mi-lorenteggio.com) Milano, 08 marzo 2024 – Ha fatto registrare un nuovo ‘sold out’ l’iniziativa della Regione di aprire le porte di Palazzo ... hanno aderito all’iniziativa si sono alternati per ...mi-lorenteggio