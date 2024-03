Per le donne più difficile ottenere un prestito in banca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarà perché lein media hanno un reddito più basso e hanno un tasso di occupazione inferiore soprattutto in alcune fasce di età, ma l’accesso al credito in Italia resta ancora un fatto da uomini. Per una distanza, a tutto svantaggio della quota rosa, di quasi 70 miliardi in termini di erogato e lo scorso anno. In particolare lo scorso anno stock dei finanziamenti alle famiglie concesso dalle banche del nostro Paese superava i 474 miliardi, di questi 164 miliardi e? stato concesso agli uomini e 95 miliardi alle, mentre i restati 216 miliardi si riferiscono a prestiti cointestati. In particolare, il finanziamenti riconosciuti dalle banche ai clienti che portano la cravatta rappresenta il 34% del totale, contro il 20% dato a chi invece indossa orecchini e scarpe col tacco; il resto sono i finanzianti contestati. A fare i conti è uno studio ...