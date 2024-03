“Per i primi 8 mesi mi chiedevo se l’amassi davvero” | Bradley Cooper sulla figlia Lea

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha parlato della sua difficoltà nel creare un legame con laLea De Seine. Durante un’intervista al podcast Armchair Expert di Dax Shepard e Monica Padman, l’attore ha portato la sua testimonianza spiegando come, neidi vita della piccola, abbia fatto fatica a trovare una reale connessione. All’attore sarebbe servito infatti più tempo per provare quelle emozioni: ai microfoni del podcast,ha raccontato di non aver compreso il significato di frasi come “Morirei per mio figlio” se non diversidopo la nascita della piccola, avuta nel marzo 2017 insieme all’ex compagna Irina Shayk. “Se devo essere onesto, iottoero tipo: ‘Non so nemmeno se amomia ...