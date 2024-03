“Per i primi 8 mesi mi chiedevo se l’amassi davvero” | Bradley Cooper sulla figlia Lea

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha parlato della sua difficoltà nel creare un legame con laLea De Seine. Durante un’intervista al podcast Armchair Expert di Dax Shepard e Monica Padman, l’attore ha portato la sua testimonianza spiegando come, neidi vita della piccola, abbia fatto fatica a trovare una reale connessione. All’attore sarebbe servito infatti più tempo per provare quelle emozioni: ai microfoni del podcast,ha raccontato di non aver compreso il significato di frasi come “Morirei per mio figlio” se non diversidopo la nascita della piccola, avuta nel marzo 2017 insieme all’ex compagna Irina Shayk. “Se devo essere onesto, iottoero tipo: ‘Non so nemmeno se amomia ...

Cy4Gate, due contratti da 600 mila euro per ricerca e innovazione in ambito cyber security: ... operante sia in Italia che all'estero, per la durata di 12 mesi. L'ambito di fornitura nel dominio ...nuove soluzioni tecnologiche di futura generazione in grado di individuare anticipatamente i primi ...

Maltempo, Coldiretti: "Servono nuove infrastrutture per immagazzinare l'acqua": È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 4 marzo sui primi effetti del ...in un territorio a fortissimo rischio desertificazione e con cronica carenza di acqua per i ...

MultiVersus torna prestissimo: annuncio atteso per oggi pomeriggio: MultiVersus torna prestissimo: annuncio atteso per oggi pomeriggio: MultiVersus di Warner Bros sembra pronto a tornare e l'annuncio potrebbe essere imminente, atteso per il pomeriggio di lunedì 11 marzo 2024.

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Quali Sono I Sintomi Dell'allergia All'albicocca: Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Quali Sono I Sintomi Dell'allergia All'albicocca: Opinione degli esperti di Carl Bender Master of Science: Biochemical and Molecular Nutrition · 6 years of experience · USA Per un'allergia di solito si notano alcuni sintomi comuni, i primi ad apparir ...

Domande Frequenti Professionali: Boswellia È Sicuro Per Le Persone Con Dolore Osso Su Osso: Domande Frequenti Professionali: Boswellia È Sicuro Per Le Persone Con Dolore Osso Su Osso: Opinione degli esperti di Luciana M. Cherubin Bachelor in Nutrition · 5 years of experience · Argentina La Boswellia serrata è un estratto naturale che agisce come antinfiammatorio. Per questo motivo ...