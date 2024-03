Per Brunello e Nobile vetrina in Germania

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il mondo del vino si dà appuntamento a Düsseldorf,, dove, dal 10 al 12 marzo, è in programma la ProWein, edizione n.30, importante fiera internazionale di settore, con tanta Italia protagonista. Ci sarà, ben rappresentato, anche il Consorzio del Vinodi Montepulciano, con lache è il mercato principale per la denominazione, rappresentando il 38% della quota esportazioni. Il Consorzio sarà presente con uno stand collettivo in rappresentanza di gran parte della denominazione con oltre 50 etichette in degustazione. "Torniamo a confrontarci con il mercato in una delle piazze più importanti - spiega il Presidente del Consorzio del Vino, Andrea Rossi - lanel 2023 è tornata a recuperare quote di mercato, oltre a essere un Paese da cui si muove ancora gran parte di ...