Pentathlon moderno | World Cup Il Cairo 2024 | Matteo Cicinelli e Roberto Micheli si fermano in semifinale

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Carabinieri) e(Fiamme Oro) mancano l’appuntamento con la finale nella prima tappa dellaCupdi, in corso di svolgimento a Il, in Egitto. Nella“A”chiuso la sua gara a soli 7 punti dalla finale, a quota 1163, in decima posizione. Nella“B”, invece,non è andato oltre il diciassettesimo posto a quota 1131 punti. Domani toccherà ad Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) nella finale femminile. La gara inizierà alle 9.15 italiane (alle 10.15 ora locale) con la prova di equitazione. Seguiranno il bonus ...

