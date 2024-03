Pensioni | calcoli da rifare e cambio di retribuzioni | come funzionerà a breve

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Governo Meloni sembra aver modificato in maniera sostanziale le regole relative all’ammontare dell’assegnostico che non sarà più sul calcolo retributivo, ma contributivo. Una decisione che sembra voler scongiurare la decisione di molti lavoratori di ricorrere alla pensione anticipata, ma che vuole anche assicurare a tutti coloro che andranno in pensione avranno la garanzia del diritto alla pensione. La manovra finanziaria 2024 prevede modifiche nel sistemastico – ilcorrieredellacitta.comColoro che pensano di andare in pensione, di vecchiaia o anticipata, devono fare i conti con due riforme: la Fornero e la Dini. La prima stabilisce l’età pensionabile a 67 anni, con un minimo di contributi di 20 anni, la seconda ha disposto il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo. Ossia i contributi versati da moltiplicare con un ...

