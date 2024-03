Pedullà | “Il Cagliari nei momenti difficili riesce…Salernitana e Sassuolo giù | il Lecce…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 8 marzo 2024) La lotta per la salvezza si fa sempre più serrata e intensa, soprattutto per l’avvicinarsi della fine della stagione. Diverse le squadre invischiate, ecco le parole di Alfredoa riguardo. Le parole diAlfredosi è espresso in merito alla lotta per la salvezza e ha toccato tutte le squadre coinvolte, dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lecce,, Salernitana: per la salvezza cambia la regola, in caso di arrivo a pari punti… Lecce: per Baroni tentazione Umtiti contro la Salernitana La Salernitana si rifà il look dopo il calciomercato, ecco la formazione tipo con l’ultima novità Lecce: il grande colpo dell’estate scenderà in campo? Calciomercato Lecce: dopo Umtiti anche Hjulmand in vendita, ...