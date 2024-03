Pechino Express | record di Ascolti Sky e NOW e successo sui Social per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Scarpe ben allacciate e zaini in spalla, i viaggiatori dihanno già cominciato a correre lungo la Rotta del Dragone. E la corsa è partita molto bene, col miglior debutto di sempre da quando lo show è su Sky: 495mila spettatori medi (con il 2% di share e il 59% di permanenza) hanno seguito la prima puntata dellaedizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ieri sera su Sky e in streaming su NOW, un dato in crescita del +15% rispetto al debutto dello scorso anno.Anche suiil kick-off delladella produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato numeri altissimi: con oltre 486mila interazionitotali - dato in crescita del +226% rispetto a un anno fa – ...