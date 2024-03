Pechino Express e il Gioca Jouer | la campagna NOW sul viaggio lungo la Rotta del Dragone

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dormire, salutare, autostop: per gli appassionati di musica anni ’80 è il testo di uno dei brani più iconici di quel decennio, “”; per chi ama invece gli show più avventurosi, è il menù all’ordine del giorno di. Ed ecco che il pezzo cult di Claudio Cecchetto diventa la perfetta colonna sonora dellache NOW lancia in occasione della partenza dei viaggiatori di quest’anno di, in corsaladeltutti i giovedì.Sulla base di quello che è uno dei tormentoni immortali della musica italiana, scorrono le immagini dei viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia che ha preso il via ieri 7 marzo e proseguirà per altre 9 settimane: e quindi ...