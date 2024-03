PECHINO EXPRESS 2024 | UN’AVVENTURA ENTUSIASMANTE MA FA MALE NON VEDERLO IN RAI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 8 marzo 2024) RECENSIONE – È partita finalmente, ieri su Sky e in streaming su Now, la nuova edizione di ‘’, il game show più avvincente della televisione italiana. 10 puntate, 8 coppie in gara e la famigerata “Rotta del Dragone”, che si estende lungo il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka. Capitano pronto a guidare la sua ciurma torna Costantino della Gherardesca, che da concorrente nell’ormai lontana prima edizione del programma si conferma ancora una volta il miglior padrone di casa che “” possa desiderare. Quest’anno con affianco una novità: un inviato speciale, Fru dei The Jackal, anche lui ex concorrente e terzo classificato due stagioni fa con la coppia degli “Sciacalli” insieme alla collega Aurora Leone. Cambio della guardia con lo straordinario Enzo Miccio, insostituibile spalla di Costantino nelle ultime stagioni; ...