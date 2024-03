Pechino Express 2024 parte a bomba e noi abbiamo già i nostri preferiti

Pechino Express 2024 al via con Costantino e Gianluca Fru : in gara Fabio Caressa - Artem - Antonio Orefice. Al via Pechino Express 2024 condotto da Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru, con otto coppie in gara: tra loro Fabio Caressa con la figlia, Artem e ... (Leggi)