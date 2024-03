Pechino Express 2024 | concorrenti | date e itinerario della Rotta del Dragone

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giovedì 7 marzo parteuno show Sky Original prodotto da Banijay Italia in onda tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sarà disponibile anche on demand e su SkyGo. Quest’anno il noto programma, condotto sempre da CostantinoGherardesca, avrà come inviato speciale Fru dei The Jackal che, insieme ai, dovranno affrontare delle sfide in alcuni paesi dell’Oriente, toccando il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka. CostantinoGherardesca aLa nuova stagione dista per cominciare: il primo appuntamento è previsto per il 7 marzo alle 21:15 su Sky Uno, e andrà in onda per dieci giovedì fino al 7 maggio, giorno...