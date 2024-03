Paura a Roma | in fiamme un appartamento a Bastogi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Mattinata di fuoco a, dove unè andato inin in via Giuseppe Piolti De’ Bianchi, a, intorno alle 6:20. Immediatamente giunti sul posto i vigili del fuoco con due Aps, un’autoscala, un’autobotte, il carro autoprotettori, in presenza del capo turno provinciale. Lesono divampate nell’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina di quattro. Durante le operazioni di spegnimento sono state tratte in salvo quattro persone: per due di loro trasportate si è deciso il trasporto in ospedale in via precauzionale, a causa del fumo inalato.