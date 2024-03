Pattinaggio Pattinatori Estensi brillano ai nazionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ iniziata domenica 3 marzo l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa, con la partecipazione alla fase provinciale del campionato nazionale Uisp Formula Giovani Atleti 2024, presso il pattinodromo “Giorgio Burani” di Ferrara. Tantissime le atlete in gara per le 3 società ferraresi, Asd, AsdIl Quadrifoglio e Asd Skate Roller di Bondeno, che si sono avvicendate in pista con grande entusiasmo e determinazione. Tra le prime a scendere in pista Sveva Toselli, che ha conquistato il secondo gradino del podio nella formula U.G.A. - Bianco Basic, seguita dalle atlete Elisavittoria Luku e Vittoria Biasini, quarta e quinta classificate. Buone prestazioni anche per Vittoria Calzolari, Martina Bettoli, Irene Incandela e Noemi Ferracin. Risultati significativi per le atlete Viola Panico, che ha ...