Passo dopo passo | viaggi a piedi e in bicicletta raccontati da Andrea Guerini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilo ao in, su lunghe o corte distanze, come forma di “riposo in movimento”, di tragitto segnato dalla propria fede, di semplice curiosità del vivere luoghi e paesaggi in maniera slow o ancora in forma di cicloturismo, negli ultimi anni ha preso fortemente piede nel nostro Paese. Un trend che testimonia la volontà di vivere le vacanze o staccare dalla routine quotidiana in modo diverso: più attento all’ambiente, ma anche al proprio corpo e al proprio spirito; lontano da un’idea dio come esperienza veloce e consumistica, più vicino uno stile di vita lento, attento, che ha cura del paesaggio e delle persone, a partire da sé stessi. Dal Cammino di Santiago, alla Via Francigena, passando per itinerari ciclabili nei dintorni del Po, la ciclabile del Mincio e il cammino della Via del Sale – ...