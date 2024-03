Passerella a Gaza? La vergogna di Alessandro Zan | ecco su cosa tace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella foto in cui posano davanti al valico di Rafah, in Egitto, gli esponenti del Pd che hanno partecipato alla “Carovana solidale” a sostegno del popolo palestinese insieme a parlmentari di M5S, Avs e componenti di associazioni pacifiste e Ong, espongono una bandiera arcobaleno con la scritta “pace”. Nel corso degli anni però, si sa, il vessillo è diventato per estensione simbolo di molto altro, finanche di neo-ideologie nate dal progressismo americano come quella Woke. Di più, l'arcobaleno è stato adottato come esempio di fluidità e per questo pefetto perle battaglie sui diritti delle comunità LGBTQ+. La didascalia della foto ricordo degli esponenti Pd postata sul sito del partito, è accompagnata da un virgolettato di Laura Boldrini tratto da una sua intervista a La Stampa: «Ci sono oltre 1500 camion di aiuti fermi. Entrano con il contagocce, mentre dall'altra parte, a ...