Pasqua 2024 | 9 vini e 9 piatti per un giro d’Italia gourmet

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tovaglia candida da stendere sul prato: presa. Cestino di vimini da riempire con mille leccornie: pronto. Ruote della bicicletta per sfrecciare verso la bella stagione: gonfiate. Gli amici di sempre con cui godere dei primi raggi di sole e di una giornata di risate: in arrivo. Cosa manca per il perfetto pic-nic di? Cibo e vino, ovvio! A quello però ci abbiamo pensato noi. Abbiamo selezionato 9da abbinare ad altrettante specialitàli regionali, per undavvero goloso: 9 proposte da gustare en plein air per scoprire tutti i sapori del nostro paese, da nord a sud, da est a ovest. Dulcis in fundo: la colombale e un buon gin tonic per chiudere in bellezza una giornata da. Pronti, partenza, via verso il nostro ...