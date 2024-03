Partita Fiorentina-Roma e concerto di Renato Zero | piano speciale e collegamenti straordinari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 – Ildiin programma domenica 10 marzo alle ore 21 al Mandela Forum di Firenze si svolgerà in concomitanza della. Visti la prossimità dello Stadio Franchi e l’alto afflusso di pubblico, è stato predisposto undida e per l’area di Campo di Marte. INGRESSO AL MANDELA – Si potrà accedere al Mandela Forum sia dall’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti accanto alla Misericordia San Pietro Martire), sia dall’ingresso di viale Malta 8. Una squadra di steward assisterà il pubblico agli ingressi della struttura. AUTO – In occasione della, gran parte della zona sarà pedonalizzata. Si sconsiglia ...