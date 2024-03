Parma-Brescia | Serie B | promozione e playoff | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) La gara che aprirà ufficialmente la ventinovesima giornata dellaB strizzerà l’occhio, fortemente, alla parte alta della classifica del campionato cadetto. Da una parte la capolista solitaria, dall’altra una formazione che sta combattendo con le unghie e con i denti per centrare una qualificazione, all’inizio insperata, aiche si giocheranno alla fine di questa regular season. I padroni di casa delsono saldamente al comando delle operazione in virtù dei loro 59 punti fin qui incassati. Gli ospiti delsono attualmente al settimo posto e dovranno combattere per mantenersi in questo lido assolato e accogliente. Fabio Pecchia e Rolando Maran tenteranno di vincere, quindi, per continuare la corsa per i rispettivi obiettivi: ecco tutto quello che c’è da sapere su ...