Parità | anzi «complementarità» Alla radice della questione dei generi | per uscire assieme dal labirinto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 8 marzo 2024) Genere e differenze di genere . Termini di una perenne diatriba intorno a cui ruotano stereotipi e pregiudizi, nel circuito ricorsivo che marca netto il confine tra ruoli prestabiliti come tipici dell’uomo odonna. Un veroche intrappola identità e scelte dei sessi opposti, dal quale le società contemporanee non riescono a trovare la via d’uscita. Il problema del gender gap è...