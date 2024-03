Parigi-Nizza 2024 | Skjelmose sorprende i big a La Colle-sur-Loup | McNulty torna in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cambia tutto alla. La Sisteron-La-sur-, sesta tappa della Corsa del Sole, diventa più frenetica di quanto ci si potesse aspettare: a trionfare è MattiasJensen (Lidl-Trek), che indovina il tentativo giusto e ha la meglio su Brandon(UAE Team Emirates) e Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) in un arrivo a tre, con i migliori di classifica impegnati un po’ troppo a marcarsi. In questo modo lo statunitensea vestire la maglia gialla, sfilandola dalle spalle di Luke Plapp (Jayco-AlUla). Ci vuole un po’ per fare andare via la fuga di giornata, che vede protagonisti Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), ...