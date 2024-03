Parigi-Nizza 2024 | Mattias Skjelmose | “Non pensavo seguire Jorgenson fosse decisivo | contento per la vittoria”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tappa con un finale altamente scoppiettante quella di oggi alla, la sesta, con(Lidl-Trek) che beffa tutti i big sul traguardo di La Colle-sur-Loup. Tante schermaglie tra i favoriti della vigilia, che però hanno lasciato andare il danese in compagnia di Brandon McNulty (UAE Team Emirates), che torna in maglia gialla, e Matteo(Team Visma Lease a Bike), rispettivamente secondo e terzo all’arrivo dopo un attacco partito dall’americano dei Calabroni a una trentina di chilometri dallo striscione. Miccia accesa da Primoz Roglic (BORA – hansgrohe), con lo sloveno che ha dato il via allo scompiglio generale degli ultimi chilometri. Una volta partiti in contropiede i tre, dietro nessuno ha praticamente dato cambi a Remco Evenepoel (Soudal – Quick ...