Parenzo contestato | Cruciani | chi sono i veri fascisti antidemocratici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Anche Giuseppeè intervenuto su quanto accaduto nel primo ateneo di Roma. Le manifestazioni a favore dei diritti delle donne sitrasformate, oggi, in proteste contro Israele. David, che era stato invitato all'università di Roma La Sapienza, è statoda un gruppo di studenti appartenenti ai collettivi pro Palestina. "all'Università, c'è un convegno organizzato dai ragazzi di Azione Universitaria e c'è un gruppo di persone che ci impedisce di parlare, urlano 'Palestina Libera!'". È la denuncia lanciata sui social dal conduttore de L'Aria che tira, che, in un video, ha mostrato in diretta la protesta di un gruppo di ragazzi che l'hanel corso di un convegno al quale era ospite e durante il quale avrebbe dovuto parlare. Nel filmato pubblicato ...