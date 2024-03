Parco Leonardo | gli alunni della Grassi incontrano Luca Tebaldi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fiumicino, 8 marzo 2024 – Il giorno 7 Marzo 2024 glidelle classi terza E e terza H del plesso di via Varsavia dell’Istituto Comprensivo G.B.di Fiumicino, hanno incontrato, presso la libreria Mondadori del centro commerciale “Da Vinci”, lo scrittore. Una giornata da detective all’insegna del mistero e degli indizi da trovare per risolvere il caso, presentato attraverso una storia accattivante e ricca di emozioni da parte dello stesso autore. Dopo una serie di indagini svolte con concentrazione ed entusiasmo, i bambini hanno rivolto allo scrittore una serie di domande sulla sua professione e su come nasce un libro. Un’esperienza costruttiva e entusiasmante che ha alimentato l’interesse per la lettura e per i libri: un universo magico che apre a mille conoscenze e fortifica la crescita di ogni ...